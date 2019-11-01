Пошлина на экспорт нефти из России превысит $88 за тонну

Пошлина на экспорт нефти из России увеличится с 1 ноября 2019 года на $1,1 за тонну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы Минэкономразвития.

Отмечается, что в октябре этот показатель составлял $87,2, а с ноября пошлина возрастет до $88,3 за тонну нефти.

Кроме того, пошлина на высоковязкую нефть повышается до $8,8, на светлые нефтепродукты и масла — на $0,3 до $26,4, а на темные - до $88,3 за тонну.

Уточняется, что на нулевом уровне остается пошлина на сжиженный газ.

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