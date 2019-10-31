Вернувшийся в Россию бизнесмен получил три года колонии

Кировский районный суд приговорил бизнесмена Андрея Каковкина, являющегося фигурантом «списка Титова», к трем годам лишения свободы, сообщается на сайте суда.

Бизнесмен был признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Каковкин вернулся в Россию в феврале 2018 года, был арестован при въезде, после чего переведен под обязательство о явке, сообщает «Интерфакс».

Полиция прекратило уголовное дело в отношении бизнесмена в августе 2018, однако впоследствии оно было возобновлено.

На настоящий момент приговор суда не вступил в законную силу.

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