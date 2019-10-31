США помогли Украине победить в борьбе против «Северного потока – 2»
Немецкое издание Die Welt опубликовало статью о том, что длительная процедура получения разрешения от Дании на строительство газопровода «Северный поток – 2» гарантировала преимущества Украине.
По заявлению журналиста Даниэля Ветцеля, американской стороне не удалось полностью предотвратить строительство газопровода, однако администрация США сумела, предположительно с помощью давления на правительство Дании, оттянуть завершение проекта на длительный срок.
Утверждается, что из-за задержки Россия не сможет отказаться от транзита газа через Украину сразу после завершения действующего договора между странами, что предоставляет Украине возможность получить преимущества в ходе переговоров о продолжении транзита.
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