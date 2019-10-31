Названы самые популярные виды тыкв

Определены некоторые сорта тыкв, которые больше всего востребованы. Директор одной из торговых точек на территории агрокластера «Фуд Сити» Валентин Маркин перечислил «Газете.Ru» самые популярные сорта.

По его словам, чаще всего россияне покупают круглую тыкву сорта «Турецкий тюрбан». Они плотные и из них удобно вырезать фигуры.

«Но этот сорт малопригоден для употребления. Он используется лишь для декораций», — подчеркнул Маркин.

Для употребления в пищу россияне покупают мускатный сорт «Матильда», крупноплодный «Херсонский» или твердокорый «Биг мун».

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

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