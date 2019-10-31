Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками

Самых счастливых россиян можно встретить на работе в госорганах и медицине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.

Уточняется, что в опросе поучаствовали 5,5 тыс. россиян. Люди оценили свои позитивные эмоции от 0 (несчастливы) до 10 (счастливы).

Как показало исследование, самые жизнерадостные люди работают среди медиков и фармацевтов. Их уровень счастья составил в среднем 6,1 балл. Далее идут работники госслужбы (5,9 баллов). На третьем месте — управление персоналом.

Меньше всего счастливых россиян оказалось в сфере рабочего персонала — 4,7 балла и автобизнеса — 4,4 балла.

Как подчеркивается в опросе, этими счастливыми людьми оказались жители Ханты-Мансийского АО и Краснодарского края.

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