ЦБ досрочно остановил идею по ежедневному сбору операционных данных банков

Центральный банк России принял решение досрочно остановить проект по ежедневной проверке отчетности кредитных организаций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ регулятора.

Как отмечается, до этого ЦБ рассматривал возможность введения проекта, ведь это бы позволяло оперативно выявлять проблемы в организациях. Однако регулятор передумал, так как финансовые организации убедили его в нецелесообразности перехода на полномасштабный регулярный сбор информации.

В частности, в 2021 году проект внедрятся не будет из-за того, что для его реализации потребовалось много детальной информации, на которую тратилось бы больше расходов, а также мог измениться ряд процессов.

Однако, как считает зампред правления Центра финансовых технологий (ЦФТ) Андрей Фомичев, введение этого проекта не стоило бы слишком много денег.

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