Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также российский лидер заявил, что российская сторона готова к конструктивной работе и по транзиту газа через Украину.

Путин отметил, что цены на российский газ для украинских потребителей могут быть существенно ниже цен на газ, получаемый из европейских стран по реверсу.

Как подчеркнул глава России, в случае успешных переговоров «выгоды для Украины очевидны».