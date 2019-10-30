Дания дала добро на строительство «Северного потока-2»
Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку газопровода «Северный поток - 2». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
Отмечается, что строительство одобрено на участке континентального шельфа Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Данный маршрут является кротчайшим из двух предложенных, его протяженность составляет 147 км.
Также подчеркивается, что выбранный маршрут является более безопасным и соответствует экологическим нормам.
По имеющимся данным, подготовительные работы, а также прокладка газопровода начнутся в Дании в ближайшее время.
До этого в США сочли «Северный поток-2» сокрушительным ударом по Европе.