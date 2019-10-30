Украина ответила на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что разрешение Дании на строительство «Северного потока — 2» ожидаемо, а позиция датской стороны лишь задержала проект на какое-то время. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, компания ожидала, что об этом решении объявят осенью.
Коболев считает, что принципиальная позиция Дании задержала проект на какое-то время, но геополитическое оружие невозможно уничтожить инструментами, которые регулируют лишь торговые отношения.
Он добавил, что санкции западных стран сейчас являются эффективным средством отпора агрессии.
Компания планирует максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении, заключил Коболев.
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