Украина ответила на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что разрешение Дании на строительство «Северного потока — 2» ожидаемо, а позиция датской стороны лишь задержала проект на какое-то время. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, компания ожидала, что об этом решении объявят осенью.

Коболев считает, что принципиальная позиция Дании задержала проект на какое-то время, но геополитическое оружие невозможно уничтожить инструментами, которые регулируют лишь торговые отношения.

Он добавил, что санкции западных стран сейчас являются эффективным средством отпора агрессии.

Компания планирует максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении, заключил Коболев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Дания разрешила проложить «Северный поток — 2»

Интриги Дании: «Северный поток — 2» отстал от конкурента

В США предложили ввести новые санкции против «Северного потока — 2»