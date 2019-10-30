В Германии призвали оставить Украину транзитером газа
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя решение Дании утвердить прокладку «Северного потока — 2», заявил что транзит газа через Украину должен быть продолжен после окончания реализации этого проекта. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в контексте реализации данного проекта всегда существует политическая сторона.
«Транзит газа через Украину должен иметь будущее», — отметил Зайберт.
Он также подчеркнул, что ФРГ поддерживает трехсторонние переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту.
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