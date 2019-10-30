Дания разрешила проложить «Северный поток — 2»

Датское энергетическое агентство DEA выдало разрешение на прокладку российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Как отмечается, разрешение выдается в соответствии с законом о континентальном шельфе и с обязательствами Датского королевства по конвенции ООН по морскому праву.

«Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство системы газопровода на континентальном шельфе Дании», — говорится в сообщении.

Дания обязана разрешить строительство трубопроводов при условии соблюдения мер по сохранению ресурсов и окружающей среды.

В случае необходимости Копенгаген также может обозначить маршрут транзитных трубопроводов.

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