В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа

Первый заместитель главы компании «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома заявил, что Украина устойчиво пройдет ближайший отопительный сезон, даже в случае полного прекращения транзита российского газа. Об этом сообщает ТАСС.

Он сказал, что сценарий, который может развиваться с транзитом природного газа, не повлияет на отопительный сезон.

Перелома пояснил, что компания проводила учения, в ходе которых разбирались различные варианты развития событий с поставками газа, вплоть до их полного прекращения.

По его словам, сейчас в подземных хранилищах газа Украины находится около 21,7 млрд куб. м голубого топлива. В прошлом году его было на 4,7 млрд куб. м меньше.

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