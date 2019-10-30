Глава Корпорации МСП назвал главный показатель развития малого бизнеса

Основным показателем развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в России является количество занятых в этой сфере, заявил глава Корпорации МСП Александр Браверман. Так он прокомментировал сообщения о закрытии почти 700 тыс. малых и средних предприятий с августа 2018 года по август 2019 года.

«Главным показателем, отвечающим за положительное развитие малого и среднего бизнеса в любой стране, является численность занятых в этой сфере. Так, по числу субъектов МСП на 1 тыс. человек мы опережаем такие страны, как Германия (30), Великобритания (32) и Япония (22). В России на 1 тыс. человек приходится 40 субъектов МСП. Между тем, доля занятых в российском малом бизнесе в общей численности населения сегодня составляет порядка 13%, а в Великобритании этот показатель 16,3%, в Германии 22,1%», - сказал Александр Браверман, отметив, что число субъектов МСП является косвенным показателем развития этой сферы.

Малые предприятия закрывались в Москве, Петербурге, Татарстане и Подмосковье – и причиной этому может быть высокая конкуренция в этих регионах, которые входят в десятку лучших регионов по условиям развития МСП.

Он также отметил, что по данным ФНС, в 2018 году 2400 компаний из сферы малого и среднего бизнеса доросли до крупных.

Согласно целям нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса, к 2024 году численность занятых в этой сфере должна вырасти с 19,2 млн до 25 млн человек. Стимулами для развития МСП Браверман назвал в том числе подключение их к закупкам у компаний с госучастием, государственную финансовую и гарантийную поддержку, снижение административного давления и т.п.