Российские власти не оценили идею тратить маткапитал на автомобиль
Российское правительство оставило негативный отзыв на проект закона, который бы позволял россиянкам тратит маткапитал на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте базы Госдумы.
В качестве аргументации правительство указывает, что введение этой идеи приведет к ухудшению жизни россиян из-за, возможного, сокращения поддержки по указанным основным направлениям.
«Введение предлагаемого законопроектом направления использования данных средств не решает жизненно важных проблем семей с детьми», — добавляется в документе.
Глава государства Владимир Путин поручил проработать способы использования маткапилала также в качестве оплаты подключения к системам водоснабжения или подключения к системам водоснабжения, водоотведения.
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