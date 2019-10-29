Почта Банк стал лидером по притоку средств физлиц в сентябре

По итогам сентября 2019 года Почта Банк вышел на первое место среди банков по приросту средств физлиц, свидетельствуют данные «Банки.ру».

Объем средств физлиц за месяц увеличился на 2,2% до 361,1 млрд руб., а сам банк входит в десятку по объему портфеля депозитов физлиц. Вместе с тем другие игроки показали меньшую или даже отрицательную динамику привлечения средств граждан.

«Существенную долю в приросте средств физлиц в нашем банке составили остатки на текущих счетах. Это еще раз подтверждает, что клиенты доверяют нам свои деньги (в том числе и наиболее консервативная категория клиентов – люди старшего возраста) и ценят выгодные условия по начислению процентов на остаток на сберегательном счете. Хорошую динамику показали и вклады граждан, в том числе благодаря запуску в июле промовклада «Новый максимум» с повышенной доходностью, который действует до ­­­2 декабря», – говорит член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

По данным ЦБ, средние ставки по вкладам физлиц в августе (последняя статистика) составляли от 3,97% до 6,62%. В июле Почта Банк запустил полугодовой промовклад «Новый максимум» с повышенной ставкой, который действует до 2 декабря. Депозит открывается на короткий срок, при этом процентная ставка по нему сопоставима с той, которую обычно предлагают более длинные вклады. Поэтому воспользовавшись этим спецпредложением, можно за короткий срок получить ощутимый доход.

Почта Банк — розничный банк, по 49,999988% акций принадлежат ВТБ и «Почте России», еще две акции принадлежат президенту-председателю правления Дмитрию Руденко. Клиентская база по данным на конец первого полугодия — 11,6 млн человек.