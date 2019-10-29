Британцы уничтожат тысячи отчеканенных к Brexit монет

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Британское казначейство начало переработку памятных монет, изготовленных к выходу Великобритании из Евросоюза, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на министерство финансов Соединенного королевства.

Тысячи монет номиналом в 50 пенсов (40 рублей) будут переплавлены из-за переноса даты Brexit с 31 октября. По заявлению представителя британского Минфина, выпуск монет, приуроченных к выходу страны из ЕС, все же состоится, однако они войдут в обращение только после действительного завершения Brexit.

Ограниченную партию в 10 тыс. памятных монет планируется продать коллекционерам по цене 10 фунтов стерлингов (823 рублей) за монету.

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