Минтруд будет отслеживать трудоустройство выпускников вузов

Министерство труда РФ запустит сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра труда и соцзащиты Всеволода Вуколова.

Сервис, позволяющий получить данные о трудоустройстве выпускников, будет запущен в январе 2020 года. Об этом Вулков рассказал на круглом столе со студентами на площадке чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

Ранее с инициативой отслеживать трудоустройство выпускников медицинских учебных заведений выступало Министерство здравоохранения.

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