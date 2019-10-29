Новая система пенсионных накоплений представлена в России

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Об этом информирует РИА «Новости».

Согласно нововведению, россияне смогут самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию. При этом со стороны государства будет оказываться стимулирующая поддержка. Так, пенсионные взносы работников в размере не более 6% освободят от налога на доходы физических лиц.

Помимо этого, предполагается льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя, если он софинансирует взносы сотрудников, а также социальный вычет, если работник отчисляет на взносы больше 6% от зарплаты.

Вхождение в ГПП будет добровольным. Размер взноса участник определяет самостоятельно. Система ГПП д также предусматривает период «охлаждения» — в течение полугода можно вернуть перечисленные в систему средства.

Как отмечается, такая инициатива нацелена на возможность гражданам иметь продукт, который позволит им доходно, гарантированно и без споров с пенсионными фондами накопить на пенсию.

Уточняется, что ГПП презентовали зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев.