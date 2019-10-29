«Роснефть» приветствует работу американских компаний в Венесуэле, но уличает спецпредставителя Абрамса в лицемерии

«Роснефть» приветствует работу в нефтяном секторе Венесуэлы компаний Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford в связи с очередным продлением американским регулятором их лицензий, но хотела бы обратить внимание на обвинения, содержавшиеся в адрес НК в интервью спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса газете Financial Times.

Видимо, в связи с очередным решением OFAC эту «центральную роль» нам следует разделить с вышеуказанными компаниями

Что касается заявления господина Абрамса о том, что «о «Роснефти» думает каждый в Вашингтоне», мы открыты к сотрудничеству в интересах наших стран и акционеров Компании, часть из которых является американскими физическими и юридическими лицами.

«Господин Абрамс обвиняет «Роснефть» в том, что она является «центральной для выживания режима (имеется в виду правительство Николаса Мадуро)», и в очередной раз выступает с угрозой новых санкций в отношении компании», - отметили в российской компании.

«Роснефть» констатирует, что в заявлениях господина Абрамса нет никакой последовательности, поскольку переоформление лицензий американским и «дружественным» США компаниям мотивируется защитой их инвестиций, — говорится в заявлении НК. — Таким образом, чиновники США демонстрируют лицемерие, избирательно - в нарушение международного права - наделяя особыми правами «свои» компании в ущерб конкурентам».

«Здесь уместно напомнить о появившейся в СМИ информации о фактической торговле американскими военными нефтяным сырьём в Сирии и публичном предложении другой американской компании разрабатывать сирийские месторождения вопреки любым нормам действующего законодательства. Администрация США любит рассуждать о «молекулах свободы», генерируемых американскими компаниями, — отмечается в обращении российской компании. - Хотелось бы узнать, чем молекулы нефти, производимые американскими компаниями в Венесуэле на основании выданных администрацией США лицензий отличаются от молекул той же венесуэльской нефти, производимой и реализуемой компанией «Роснефть» на основании действующих контрактов?».