Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до «газовой войны» между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
По его мнению, Москва продемонстрировала, что не будет «никому ничего дарить».
Волошин считает, что в случае непродления договора о транзите газа, то Европа будет винить в этом именно Украину.
Депутат отметил, что это является проблемой нынешней украинской власти.
«Я бы им советовал не доводить до газовой войны, потому что Украина ее однозначно проиграет», — добавил Волошин.
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