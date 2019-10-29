В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности

В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как стало известно, ведомство уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.

По этому документу, с 2020 года Росстат каждый год будет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения.

При этом такими сведения Минэкономразвитию будет предоставлять Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).

Также сообщается, что уровень бедности будет оцениваться после интеграции показателей Росстата с информацией ФНС и ПФР.

Сами данные об этом показатели будут публиковаться 29 декабря.