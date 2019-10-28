ВС отменил решение о праве изымать декларацию об амнистии капитала

Верховный суд отменил решение о разрешении изъятия декларации об амнистии капитала, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Павла Одинцова.

Заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов отменил решение судьи по жалобе, поданной адвокатом бизнесмена Валерия Израйлита.

Адвокат обжаловал постановление Дзержнского районного суда Санкт-Петербурга о разрешении изъятия декларации, предоставленной в налоговый орган в соответствии с законом об амнистии капиталов.

Изначально жалоба была отклонена судьей Верховного суда, однако это решение было отменено «в связи с процессуальным нарушением».

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