Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ

Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные НБКИ.

Такой вывод эксперты сделали, вычислив показатель долговой нагрузки (ПДН) представителей разных профессий. Данная величина показывает, какую долю дохода заемщик тратит на выплаты по долгам.

Как выяснилось, охранники, имеющие кредитные истории, имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) — 34%. На втором месте идут россияне, которые заняты работой в сфере здравоохранения. Их ПДН составляет 33,2%, то есть они отдают треть своих доходов на выплату кредитов. Закредитованную тройку замыкают социальные работники с 32,8% ПДН.

Отмечается, что ПДН показывает, какую долю дохода человек тратит на выплату кредитов.

До этого реальные доходы россиян выросли на 3%.