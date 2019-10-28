Первые частные СИЗО предложили создать в России

В России могут появиться частные следственные изоляторы. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.

По ее словам, это предложение поступило от российских бизнесменов. Также эту идею рассмотрели эксперты и сравнили с тем, как проекты частных СИЗО реализуются в других странах.

«Мы думаем, в Москве это можно реализовать как пилотный проект», — добавила Минеева.

Она отметила, что пока предложение находится в стадии разработки. Предприниматели уже высказали желание заплатить за строительство частного СИЗО.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число заключенных в России рекордно снизилось

— Во ФСИН объяснили снижение числа заключенных гуманизацией

— Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года