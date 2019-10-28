Треть российских семей не пользуется доступными им льготами

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют «Известия».

Соответствующие выводы были сделаны исходя из результатов всероссийского опроса Общественной палаты России «Семейная политика: меры поддержки глазами семей».

Как показало исследование, наиболее «неизвестными» льготами оказались налоговые послабления на транспорт и землю. Также россияне не подозревают о бонусах на путевки в оздоровительные лагеря, о подарках, положенных детям из многодетных семей, а также о возможности бесплатно посещать музеи.

По закону России раз в месяц многодетные семьи имеют право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха. Либо они могут получить возмещение стоимости своего досуга. Также у них есть право на бесплатное посещение бассейнов и спорткомплексов, и раз в месяц они могут получить выплату за поход в театр.

Кроме того, эксперты отметили, что 60% льготников страны всех категорий не в курсе своих привилегий.