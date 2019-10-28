Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе

Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Уточняется, что ближайшие выходные у россиян пройдут со 2 по 4 ноября. Рабочим окажется период с 5 по 8 числа месяца.

Как поясняется, такой график связан с Днем народного единства, который празднуют 4 ноября.

Календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год был утвержден правительством еще в июле. Согласно ему, следующий продолжительный период отдыха придется на новогодние праздники: отдыхать россияне будут восемь дней, с 1 по 8 января.

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