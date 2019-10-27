СМИ узнали о попытке Трампа «потопить» Amazon при помощи Пентагона

Президент США Дональд Трамп пытался не дать компании Amazon получить контракт на $10млрд. Об этом сообщает CNN со ссылкой на опубликованную биографию экс-главы Пентагона Джеймса Маттиса.

Отмечается, что в 2018 году американский лидер лично позвонил министру обороны и попросил не дать Amazon одержать победу в получении контракта по созданию облачной инфраструктуры хранения данных для Пентагона, тем самым «потопив» компанию в гонке.

Уточняется, что в итоге прибыльный контракт был заключен с компанией Microsoft.

Кроме того, по данным СМИ, Трамп в течение нескольких лет выражал свое недовольство компанией и ее главой Джефом Безосом.

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