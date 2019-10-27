Эксперт рассказал о росте цен на красную икру перед Новым годом

Управляющий партнера консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал, как красная икра изменится в цене в предновогодний период. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что серьезного роста цены на данный товар не ожидается. Однако эксперт добавил, что возможно незначительное увеличение стоимость.

Березнюк также рассказал об отсутствии дефицита в красной икре, несмотря на меньший объем вылова. Он уточнил, что ежегодная потребность внутреннего рынка в красной икре составляет порядка 15 тыс. тонн.

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