В Минобороны РФ рассказали про прибыль США от контрабанды сирийской нефти

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что США ежемесячно имеет от контрабанды сирийской нефти более $30 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данную сумму США получают c учетом стоимости одного барреля сирийской контрабандной нефти, которая составляет $38.

Конашенков отметил, что за такой «финансовый поток руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических «скрытых ячеек ИГ» (запрещенная в России террористическая организация) бесконечно».

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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