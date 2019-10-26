Трамп частично восстановил соглашение по беспошлинной торговле с Украиной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому будут восстановлены некоторые части соглашения по беспошлинной торговле страны с украинской стороной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

В декабре 2017 года Трамп приостановил беспошлинный режим для некоторых товаров с Украины. Свое решение он аргументировал тем, что Украина недостаточно защищает интеллектуальные права.

В документе подчеркивается, что американская сторона еще раз рассмотрела соглашение и факты, а также оценила действующую ситуацию на Украине, и решила возобновить режим беспошлинной торговли на ряд товаров.

«Украина добилась прогресса в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности», — отмечает Трамп.

Согласно постановлению, это решение вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

В настоящее время неизвестно, какие именно товары были одобрены Трампом для беспошлинного режима.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп рассказал о позитивном исходе переговоров с Китаем

— Более 400 товаров из Китая временно освободили от пошлин США