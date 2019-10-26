Дефицит бюджета США при Трампе достиг почти $1 трлн

Дефицит бюджета США в последнем финансовом году увеличился почти до $1 трлн, сообщает Bloomberg со ссылкой на минфин страны.

Кроме того, он также достиг самого высокого уровня с 2012 года после того, когда президент страны Дональд Трамп сократил налоги и увеличил расходы

До этого The New York Times писала, что показатели были бы еще больше, если бы не произошло понижение процентной ставки, сократившее расходы на обслуживание госдолга. По данным издания, это произошло после 2017 года, когда начали действовать законы о снижении налогообложения и повышении гражданских и военных дискреционных внутренних расходов. Вопреки обещаниям республиканцев снижение налогов не привело к самоокупаемости.

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