Медведев ответил недовольному вступлением Узбекистана в ЕАЭС министру из США

Российский премьер Дмитрий Медведев осудил высказывание главы министерства торговли США Уилбура Росса о том, что вступление Узбекистана в ЕАЭС может усложнить процесс его присоединения к ВТО, передает РИА «Новости».

Медведев заявил, что это очередное свидетельство применения методов неконкурентной борьбы.

«Странно эти заявления слышать от американской администрации, которая всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет торговые войны и, по сути, дезорганизует международный торговый оборот», — сказал он.

Он предположил, что «коллегам из-за океана», вероятно, не нравятся интеграционные процессы в Евразии и соглашения, которые Россия подписывает на территории своего континента.