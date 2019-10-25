Дочерняя компания «Газпрома» отреагировала на арест ее акций судом Амстердама
close
Компания South Stream Transport B. V. подтвердила, что окружной суд Амстердама разрешил «Нафтогазу Украины» арестовать 100% ее акций. Об этом сообщает РИА «Новости».
В компании заявили, что это не скажется на продолжении работ по строительству морской части газопровода «Турецкий поток» или эксплуатацию трубы.
Отмечается, что акции остаются в собственности ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
«На данный момент мы готовимся к первым поставкам газа через газотранспортную систему «Турецкий поток», запланированным на конец 2019 года», — добавили в South Stream Transport.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Суд Амстердама арестовал 100% акций дочерней компании «Газпрома»