Дочерняя компания «Газпрома» отреагировала на арест ее акций судом Амстердама

Компания South Stream Transport B. V. подтвердила, что окружной суд Амстердама разрешил «Нафтогазу Украины» арестовать 100% ее акций. Об этом сообщает РИА «Новости».

В компании заявили, что это не скажется на продолжении работ по строительству морской части газопровода «Турецкий поток» или эксплуатацию трубы.

Отмечается, что акции остаются в собственности ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

«На данный момент мы готовимся к первым поставкам газа через газотранспортную систему «Турецкий поток», запланированным на конец 2019 года», — добавили в South Stream Transport.

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