Название «плацкарт» может исчезнуть из поездов России

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК) не исключает исчезновения слово «плацкарт». Об этом сообщает РИА «Новости».

ФПК в январе 2020 года планирует ввести новые классы обслуживания — эконом, комфорт, бизнес, однако пока названия «плацкарт» и «купе» сохранятся. Вагоны без кондиционеров и туалетов обозначат как «эконом-бюджет», пока они полностью не исчезнут.

При этом генеральный директор компании Петр Иванов заявил, что в будущем слово «плацкарт» может исчезнуть.

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