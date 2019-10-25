Строительство морского участка газопровода Baltic Pipe принято Данией

Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить в Польшу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующие решения были приняты 22 октября датским Министерством климата, энергетики и коммунального хозяйства.

Одно из них актуально для оператора польской газотранспортной системы GAZ-SYSTEM SA, а другое для датского национального оператора транспортировки газа и электричества Energinet.

Также сообщается, что проект выполняется с опережением сроков. Прокладка трубопровода запланирована на декабрь.

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