Строительство морского участка газопровода Baltic Pipe принято Данией
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Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить в Польшу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что соответствующие решения были приняты 22 октября датским Министерством климата, энергетики и коммунального хозяйства.
Одно из них актуально для оператора польской газотранспортной системы GAZ-SYSTEM SA, а другое для датского национального оператора транспортировки газа и электричества Energinet.
Также сообщается, что проект выполняется с опережением сроков. Прокладка трубопровода запланирована на декабрь.
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