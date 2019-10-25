Информацию о покупке Норвегией SSJ-100 опровергли

Норвежская авиакомпания-лоукостер Norwegian Air Shuttle не подписывала соглашений о поставках самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Представитель компании Астрид Маннион-Гибсон заявил, что встречи по данному поводу действительно проводились, однако никакие документы по этому поводу подписаны не были.

До этого СМИ сообщили, что норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle якобы заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) договор о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту. Поставка якобы должна была производиться в два этапа: для дочерней компании Norwegian Air, а затем еще 30 для головной компании.