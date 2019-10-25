Риск дефолта в России сократился до минимума с 2007 года

Кредитный риск России сократился до 74 пунктов, что является минимумом с ноября 2007 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Уточняется, что рискдефолта возрос в 2008 году, когда он ушел за пределы 1000 пунктов.

Главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова заявила, что в следующие годы этот показатель снижался, однако только в 2019 году достиг таких минимальных показателей.

Уточняется, что исторический минимум по российскому риску был зафиксирован 5 июня 2007 года и означал 36,9 пункта.

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