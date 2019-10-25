Минск не будет кредитоваться в России
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что республика не обращалась к России по вопросу получения государственного кредита в объеме около $600 млн, сообщает ТАСС.
Он добавил, что Минск не рассматривает в качестве источника финансирования правительство Российской Федерации и не обсуждает данный вопрос.
По его словам, страна не видит необходимости в получении «политических кредитов».
«На получение российского кредита мы не рассчитываем», — сказал Ермолович.
В заключении он пояснил, что источниками финансирования в текущем году Белоруссия обеспечена. Кроме того, в государстве имеется четкое понимание по данным источникам на 2020 год.
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