Безос обеднел почти на $7 млрд за сутки
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Самый богатый человек в мире и глава транснациональной технологической компании Amazon Джефф Безос за сутки потерял почти $7 млрд. Об этом сообщает CNBS.
Отмечается, что к этому привело падение акций компании на 6,6%,что для Безоса с 57,6 млн акций Amazon это обозначило потерю примерно $6,9 млрд.
Инвесторы были разочарованы данным отчета о прибыли Amazon в III квартале, что привело к снижению стоимости ценных бумаг.
Издание подчеркивает, что Безос может уступить место Биллу Гейтсу, если акции компании продолжат падать. На данным момент разрыв в показателях состояния бизнесменов составляет $4 млрд.