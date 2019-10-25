Безос обеднел почти на $7 млрд за сутки

Самый богатый человек в мире и глава транснациональной технологической компании Amazon Джефф Безос за сутки потерял почти $7 млрд. Об этом сообщает CNBS.

Отмечается, что к этому привело падение акций компании на 6,6%,что для Безоса с 57,6 млн акций Amazon это обозначило потерю примерно $6,9 млрд.

Инвесторы были разочарованы данным отчета о прибыли Amazon в III квартале, что привело к снижению стоимости ценных бумаг.

Издание подчеркивает, что Безос может уступить место Биллу Гейтсу, если акции компании продолжат падать. На данным момент разрыв в показателях состояния бизнесменов составляет $4 млрд.