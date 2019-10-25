В Киеве заявили, что России «придется» осуществлять транзит газа через Украину

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Заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб завил, что согласно контракту по поставкам газа, «Газпрому» «придется» в 2020 году прокачивать его через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом сообщает «Сегодня.ua».

По его словам, этому поспособствует объем газа в украинских хранилищах, запуск трубопроводов в обход страны и другие факторы.

Сологуб отмечает, что для выполнения своих обязательств российской корпорации «придется прокачать через Украину приблизительно 50 миллиардов кубометров».

«Как минимум», — заключил Сологуб.

При этом он признал возможность временного прекращения транзита.

По данным зампреда, в «Нафтогазе» и «Укртрансгазе» к этому готовятся.