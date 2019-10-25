Российские вина выделят в меню ресторанов

Минсельхоз и Роспотребнадзор поддержали инициативу вице-премьера Алексея Гордеева, согласно которой, российские вина будут особым образом выделены в винных картах ресторанов. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службы ведомств.

В Минсельхозе заявили, что сначала в меню должны идти отечественные напитки, а уже потом — импортные.

Как отметили в Минпромторге, потребителю нужно продемонстрировать отечественное вино, способное конкурировать с импортным.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре считают, что рестораны могут выделять национальные вина как они считают нужным.

Отмечается, что некоторые российские производители вин тоже поддержали данную инициативу.