«Роснефть» обсуждает участие зарубежных компаний в проекте «Восток-Ойл»

«Роснефть» обсуждает участие партнеров из стран Ближнего Востока в нефтегазовом проекте «Восток-Ойл» на Таймыре, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

«Мы предлагаем нашим партнерам участие в новых проектах. Один из них, на наш взгляд крупнейший в глобальном секторе, «Восток-Ойл» на Таймыре, реализацию которого мы обсуждаем в том числе с нашими партнерами из АТР, Ближнего Востока, западных стран, присутствующими на форуме», — отметил Сечин.

Ранее «Роснефть» сообщала об интересе к проекту «Восток-Ойл» со стороны компаний из Индии. Также обсуждается участие в проекте японских компаний.

Реализация проекта «Восток Ойл» предусматривает освоение ресурсного потенциала Арктического кластера. Планируется, что в проект будут включены такие активы, как Ванкорская группа месторождений (Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное), Западно-Иркинский участок, месторождения Пайяхской группы и проекта «Ермак Нефтегаз, а также Восточно-Таймырские участки. К 2030 году добыча нефти в рамках кластера может составить до 100 млн тонн.

Британская BP участвует в обсуждениях с «Роснефтью» о включении Байкаловского месторождения (разрабатывает совместное предприятие компаний «Ермак нефтегаз») в проект по освоению месторождений на Таймыре «Восток ойл». BP ждет решения российских властей по инвестиционным стимулам, сообщил глава BP Роберт Дадли.

«Мы все участвуем в обсуждении перспектив северных проектов, в частности, Байкаловского месторождения. Мы смотрим и думаем, какое решение [по инвестстимулам] может принять Российская Федерация на этой территории», - сказал Дадли.

@Приходится работать в условиях санкций и нужно проявлять осторожность в условиях санкций для продолжения сотрудничества. Понятно, что нам приходится работать в условиях всей этой напряженности между определенными сторонами, между разными сторонами. И именно от этого мы в работе отталкиваемся. Но, тем не менее, мы остаемся открытыми, открытыми в сотрудничестве с «Роснефтью» к обмену технологиями, обмену опытом, нашим подходом к управлению компаниями. Мы очень много в этом плане узнали и очень многому научились у «Роснефти». И, я думаю, что нам необходимо просто действовать очень осторожно в условиях санкций», — резюмировал глава BP.