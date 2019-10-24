Саммит «Россия — Африка» вошел в тройку самых дорогих событий за 10 лет

Проведенный в Сочи саммит «Россия — Африка» стоил российской стороне около 4,5 млрд рублей и вошел в тройку самых дорогих событий за 10 лет, оплаченных государством. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, проанализировав сведения сайта госзакупок.

Как отмечается, Россия заплатила за аренду площадки, проживание и питание приглашенных участников саммита, техническое сопровождение мероприятия, за уборку, сувениры и не только.

Издание подчеркивает, что за последнее десятилетие такие траты приходились на проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году (ушло 4,85 млрд рублей) и саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году (потрачено 4,17 млрд рублей).

Саммит и экономический форум «Россия-Африка» пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств африканского континента.

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