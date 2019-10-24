Трамп пообещал не дать террористам захватить нефтяные месторождения в Сирии
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что он и правительство страны не позволит боевикам террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)захватить сирийские нефтяные месторождения. Об этом он написал в Twitter.
Глава США напомнил, что страна до этого смогла отвоевать у боевиков места с нефтью при помощи курдов.
«Мы никогда не позволим боевикам заполучить эти месторождения вновь», — пообещал Трамп.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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