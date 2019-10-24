В Тюмени при поддержке «Газпром нефти» появится технологический нефтепромышленный кластер

В четверг «Газпром нефть», правительство Тюменской области и Ассоциация нефтегазосервисных компаний подписали соглашение о создании регионального нефтепромышленного кластера.

По словам председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, кластер позволит создавать актуальные для бизнеса технологии, востребованные как на российском, так и на международном рынке.

Кроме Дюкова документ подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Ассоциации нефтегазосервисных компаний Владимир Борисов.

«В стратегии развития до 2030 года «Газпром нефть» ставит перед собой цель стать лидером отрасли по технологичности, — подчеркнул Дюков. — Для этого мы формируем в России систему, которая объединит интеллектуальный и производственный потенциал отечественных компаний. Частью такой системы будет новый масштабный нефтепромышленный кластер в Тюмени».

В кластер войдут 25 нефтесервисных и промышленных предприятий, ряд банков, технопарки и вузы.

Ключевые направления: развитие новых технологий добычи углеводородов, импортозамещение оборудования и материалов, цифровизация технологических процессов, обучение и развитие персонала организаций-участников.

Проекты кластера будут реализовываться в сотрудничестве с межрегиональным научно-образовательным центром, договоренность о создании которого была достигнута на Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года. Таким образом, в Тюменской области будет осуществляться весь цикл создания технологий: от научных разработок до их промышленного производства и внедрения.

Инновации в дальнейшем планируется применять на активах «Газпром нефти» в бурении и повышении нефтеотдачи, при подготовке «цифровых двойников» месторождений.