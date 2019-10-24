Forbes составил список богатейших женщин России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России.

Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Она возглавляет рейтинг уже седьмой год. Женщина является основательницей одной из крупнейших девелоперских компаний в Москве — «Интеко». По данным издания, ее состояние равняется $1,2 млрд.

На втором месте рейтинга оказалась Татьяна Бакальчук, основавшая крупнейший российский интернет-магазин Wildberries. Согласно оценкам, ее капитал приближается к $1 млрд.

Третье место отдано издание присвоило жене петербургского миллиардера Юрия Ковальчука — Татьяне Ковальчук. На ее счетах предположительно около $600 млн.

В пятерку самых богатых россиянок также вошли бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена, состояние которой насчитывает около $600 млн и акционер компании «Прогресс» Ольга Белявцева с ее $550 млн.

Уточняется, что совокупное состояние участниц рейтинга также выросло до рекордной суммы $9,9 млрд.

До этого Forbes назвал богатейшего человека Земли.