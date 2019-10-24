«Газпром нефть» запустила первый в РФ интегрированный центр разработки месторождений

Компания «Газпром нефть» открыла Интегрированный центр разработки месторождений (ИЦРМ), который позволит компании вдвое сократить сроки запуска крупных добычных проектов и выхода на стадию «первая нефть», а также обеспечит значительное снижение затрат при обустройстве новых активов, рост точности планирования, качества и скорости принятия инвестиционных решений.

Церемония открытия прошла в Тюмени в четверг, 24 октября. В ней приняли участие председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Полученный опыт в дальнейшем планируют распространить на все активы компании.

Цифровая трансформация сегодня — один из стратегических приоритетов, подчеркнул Дюков.

«Применение искусственного интеллекта, технологий анализа больших данных позволяет успешно выполнять сложнейшие производственные задачи, принимать взвешенные инвестиционные решения, — отметил он. — Тем самым мы не только достигаем высоких показателей эффективности, но и создаем основу для дальнейшего развития компании и отрасли в целом».

«В нашем центре применяется новая для индустрии бизнес-модель управления проектами в добыче и формируются кросс-функциональные команды, что способствует повышению профессиональных компетенций и появлению уникальных специалистов», — заявил глава «Газпром нефти».

В состав Интегрированного центра входят три подразделения: региональный центр управления проектами, центр управления бурением и центр управления добычей. Их функционал соответствует основным этапам жизненного цикла крупных нефтегазодобывающих проектов.