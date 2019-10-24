Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.

«Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов», — сказали в пресс-службе.

В Сбербанке уточнили, что вся официальная информация по этой теме уже была опубликована банком.

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