За 30 лет из России вывели около $1 трлн, заявил Глазьев

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев заявил, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, передает ТАСС.

Также по его оценкам, в целом из стран постсоветского пространства за 30 лет вывели $2 трлн.

Он пояснил, что причиной стала макроэкономическая политика, рекомендованная Международным валютным фондом (МВФ).

Глазьев отметил, страны Африки также понесли потери из-за рекомендаций МВФ.

«Конечно, Африку эксплуатировали намного дольше, а мы в этой финансово-экономической среде живем всего 30 лет», — добавил Глазьев.

Он также перечислил, что нужно делать для улучшения экономической ситуации: опираться на собственные ключевые сферы, иметь стратегические планы развития и иметь возможность финансирования собственного развития.