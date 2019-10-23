«Россети» выделит 1,7 млрд руб. на повышение надежности энергоснабжения Дагестана

Группа компаний «Россети» направит около 1,7 млрд рублей из нетарифных источников на повышение надежности энергоснабжения жителей Дагестана.

Программа ремонта энергообъектов реализуется в рамках второго этапа масштабных Всероссийских Учений энергетиков.

Специалистами группы проведен технический аудит объектов электросетевого комплекса республики, по итогам которого энергетики разработали специальную программу мероприятий для модернизации и реконструкции энергообъектов региона.

Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский подчеркнул, что энергокомпания продолжила положительную отраслевую практику в Дагестане вторым этапом Общероссийских Учений энергетиков.

С лета текущего года в ремонтно-восстановительных мероприятиях на объектах республики вновь задействованы энергетики со всей России.

«Сегодня на энергообъектах Дагестана работают более 860 человек из 15 дочерних компаний «Россети», задействовано 257 единиц техники. До конца года предстоит отремонтировать около 4,5 тысяч километров воздушных линий разного класса напряжения, 100 подстанций и 793 трансформаторных пункта, заменить почти 5 тысяч опор. По расчетам специалистов, масштабные работы позволят повысить качество энергоснабжения почти 3 млн жителей Дагестана, на 16% снизить количество технологических нарушений, в том числе в осенне-зимний период», — отметил Ливинский.

В минувшем году «Россети» провели на территории Дагестана масштабные Всероссийские Учения энергетиков, в ходе которых были заменены около 8,2 тысяч опор, установлены 21,2 тысячи приборов учета электроэнергии, проложено 623 км самонесущего изолированного провода, отремонтировано 388 трансформаторных подстанций.